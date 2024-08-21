Курс валют на 21 серпня: долар у банках додав 5 копійок, євро — 15 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 45,70−45,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,32−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,94−45,99 грн/євро.

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