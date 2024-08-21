Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 603 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 серпня 2024, 8:11
Втрати ворога за 20 серпня: 1 210 російських окупантів, 4 танки та 38 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 603010 (+1210) осіб,
- танків — 8522 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16542 (+21) од,
- артилерійських систем — 17216 (+60) од,
- РСЗВ — 1166 (+0) од,
- засоби ППО — 928 (+2) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13902 (+38),
- крилаті ракети — 2442 (+4),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23221 (+79) од,
- спеціальна техніка — 2887 (+2)
Джерело: Мінфін
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