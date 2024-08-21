Ціна цукру впала до найнижчого рівня майже за два роки — Bloomberg

Ціна цукру впала до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки темпи переробки цукрової тростини в Бразилії та очікуване відновлення виробництва у основних виробників, включаючи Таїланд та Індію, покращують перспективи постачання. Про це пише Bloomberg.

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Падіння цін

Найбільш активний ф'ючерсний контракт на цукор у Нью-Йорку впав на 2,5% до 17,57 найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Ф'ючерси втратили в ціні майже 7% цього місяця на тлі оптимізму щодо постачання.

Проте ринок, як і раніше, уважно відстежує будь-які сигнали, що вказують на можливість скорочення виробництва у найбільшого виробника — Бразилії.

Нещодавній звіт Unica, який показує, що виробництво цукру в американській країні випереджає темпи минулого року, «може створити неправильне уявлення про те, що кількість цукрової тростини нескінченна і що будуть побиті нові рекорди», — йдеться у замітці Archer Consulting. «Однак цього не станеться».

Сухіша, ніж зазвичай, погода цього року, як «очікується, зрештою позначиться», написали аналітики ADM Investor Services у понеділок, 19 серпня. Ринок очікує на «спад у бразильському виробництві».