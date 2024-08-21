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21 серпня 2024, 11:44

Китай прирівняв біткоїн-трансакції до відмивання грошей

Верховний суд Китаю визнав трансакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей та закріпив це у відповідному законі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише forklog.

Верховний суд Китаю визнав трансакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей та закріпив це у відповідному законі.
Фото: depositphotos

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Що це означає

Тепер переведення та конвертація злочинних доходів за допомогою цифрових трансакцій підпадає під дію положень, що забороняють «приховування джерела та характеру злочинних доходів, а також інших вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 до 200 000 юанів ($1400−28 000) або тюремне ув'язнення строком від п'яти до десяти років.

До серйозних обставин правопорушень віднесено відмову співпрацювати з владою та відмивання понад 5 млн юанів ($700 000).

Нагадаємо

Вжиті владою протягом 2021 року заходи щодо посилення політики щодо криптовалют та майнінгу призвели до їхньої фактичної заборони в країні.

Багато компаній промисловості припинили діяльність у Китаї. Трейдерам цифровими активами загрожують штрафи та навіть ув'язнення.

У травні 2024 року влада КНР знищила підпільний банк з оборотом $1,9 млрд в USDT.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+13
penetrator1963
penetrator1963
21 серпня 2024, 11:48
#
Почему «транСакція», а не «транЗакція»?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
21 серпня 2024, 11:55
#
Https://science.lpnu.ua/uk/terminologiya/vsi-vypusky/visnyk-no-733−2012/terminologichna-orfografiya-transakciya-chy-tranzakciya
+
0
Perto Petrenko
Perto Petrenko
21 серпня 2024, 12:05
#
Самі за тим посиланням ходили чи як? Це що, новий бавгавз? Ну тоді «сдравствуйтє». Вам не по сасдриш.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 серпня 2024, 13:18
#
Від авторів Атен і проєктів? Знову львівяни зі своїми полонізмами пруть.
+
+28
Daos
Daos
21 серпня 2024, 12:00
#
После любых телодвижений Китая против биткоина, начинается неплохой рост)
+
+15
Perto Petrenko
Perto Petrenko
21 серпня 2024, 12:07
#
У чьунезів завжди не як у людей. А віні пух все либиться.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
21 серпня 2024, 12:30
#
Віні пух не може контролювати цей процес, тому і біситься.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 серпня 2024, 13:19
#
Нічого дивного, у них капітал тікає з країни просто фантастичними темпами. Це просто спосіб зупинити бігство.
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