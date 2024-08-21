Китай прирівняв біткоїн-трансакції до відмивання грошей

Верховний суд Китаю визнав трансакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей та закріпив це у відповідному законі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише forklog.

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Що це означає

Тепер переведення та конвертація злочинних доходів за допомогою цифрових трансакцій підпадає під дію положень, що забороняють «приховування джерела та характеру злочинних доходів, а також інших вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 до 200 000 юанів ($1400−28 000) або тюремне ув'язнення строком від п'яти до десяти років.

До серйозних обставин правопорушень віднесено відмову співпрацювати з владою та відмивання понад 5 млн юанів ($700 000).

Нагадаємо

Вжиті владою протягом 2021 року заходи щодо посилення політики щодо криптовалют та майнінгу призвели до їхньої фактичної заборони в країні.

Багато компаній промисловості припинили діяльність у Китаї. Трейдерам цифровими активами загрожують штрафи та навіть ув'язнення.

У травні 2024 року влада КНР знищила підпільний банк з оборотом $1,9 млрд в USDT.