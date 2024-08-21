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21 серпня 2024, 10:46

Другий великий банк Киргизстану припинив перекази до російських банків

Киргизький «Керемет-банк» призупинив перекази через мобільні додатки низки російських банків, а також через оператора національної платіжної системи росії НСПК. Рішення ухвалено на невизначений термін. Про це пише Moscow Times.

Киргизький «Керемет-банк» призупинив перекази через мобільні додатки низки російських банків, а також через оператора національної платіжної системи росії НСПК.
Фото: tazabek.kg

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Напередодні перекази через низку російських банків призупинив інший найбільший банк Киргизстану — Mbank. На його частку припадало до 60% переказів між країнами.

Раніше Mbank, а також ще 8 банків Киргизстану обмежили роботу із російськими системами грошових переказів. Це рішення було ухвалено наступного дня після того, як США ввели санкції проти Московської біржі та її ключових розрахункових структур — Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію.

У квітні банки Киргизстану припинили обслуговування російських карток «Мир», оператор яких наприкінці лютого потрапив під блокуючі американські санкції.

Про припинення розрахунків через «Мир» оголосила місцева національна платіжна система «Елкарт». Російськими картками, які почали випускатися невдовзі після анексії Криму, більше не можна розплатитися в торгових точках Киргизстану, зробити операції через банкомати, а також перекази з картки на картку.

З початку березня від роботи з «Миром» відмовилися більшість банків Вірменії, а наприкінці місяць мобільний додаток (ОС) Mir Pay було видалено з магазину Android Google Play.

Тоді ж Samsung повідомила, що з 3 квітня користувачі не зможуть використовувати та додавати картки «Мир» до Samsung Pay. Від «Миру» також відмовилися казахстанські Bereke Bank і «Фрідом Фінанс», а китайська платіжна система UnionPay заблокувала роботу кобейджингових карток «МІР-UnionPay» за межами росії.

Джерело: Мінфін
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