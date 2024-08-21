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21 серпня 2024, 9:06

Наступного тижня можна буде уникнути відключень світла — Кудрицький

Вже з наступного тижня можна буде уникнути відключень світла за умови зниження спеки та введення до роботи додаткових енергоблоків. Про це розповів в ефірі Громадського радіо голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Вже з наступного тижня можна буде уникнути відключень світла за умови зниження спеки та введення до роботи додаткових енергоблоків.
Фото: Володимир Кудрицький

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Що кажуть в Укренерго

«Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше», — заявив він.

Водночас наприкінці тижня компанія очікує спадання спеки, а також у роботу введуть додаткові енергоблоки на певних електростанціях — і це дозволить скомпенсувати дефіцит енергії, пояснив Кудрицький.

Відповідно, сподівається посадовець, на наступному тижні вдасться обійтися без відключень.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», на 21 серпня запланована одна черга відключень з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години — без обмежень.

Джерело: Мінфін
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