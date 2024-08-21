Укренерго: 21 серпня графіки відключення світла діятимуть протягом восьми годин

21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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Графіки відключень

«З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години — без обмежень», — сказано в повідомленні.

Споживання об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Причина

Причиною обмежень є зростання споживання електрики через спеку, зазначає Укренерго.

Голова правління НЕК Володимир Кудрицький заявив, що цього тижня на Україну «чекає нове випробування спекою».

За його словами, через зростання споживання повернеться дефіцит в енергосистемі.

Що таке черга

Черга — група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг.

Як пояснювали в Укренерго. умовно, одна черга — це чотири години відключень на добу, дві — вісім годин, три — 12 годин й чотири — 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго — вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.