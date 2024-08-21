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21 серпня 2024, 15:50

Mike`s Hard Drink: слабоалкогольний напій зі справжнім лимонним соком від AB InBev Efes Ukraine

Навесні AB InBev Efes Ukraine випустила новий освіжаючий напій Mike`s Hard Drink на пивній основі зі справжнім лимонним соком. Таким чином компанія приєдналася до виробників напоїв у категорії «хард дрінк», яка набуває все більшої популярності.

Традицію додавати алкоголь до чаю чи лимонаду започаткували американці з Півдня Америки, адже після спекотного дня такі напої добре освіжали. Американцям належить і назва категорії: hard tea чи hard lemon.

Сьогодні цей слабоалкогольний напій має кілька назв: хард лимонад, хард дрінк, бірмікс — залежно від алкогольної основи, і характеризується легким освіжаючим смаком.

У чому різниця між ними?

Hard lemonade — це алкогольні напої, які поєднують лимонад з алкоголем, зазвичай отриманим із ферментованого солоду або чистих спиртних напоїв. Акцент робиться на солодкий лимонний смак, що робить їх дуже освіжаючими та приємними, особливо у спеку. Вони є частиною великої категорії hard soda та зазвичай містять від 4% до 7% алкоголю.

Hard drinks — це великий сегмент, який може охоплювати широкий спектр алкогольних напоїв. Найчастіше використовується для позначення ароматизованих або готових до вживання (ready-to-drink) напоїв, використовуючи як основу пиво, колу, міцні зельцери. Їх вміст алкоголю може змінюватись в залежності від основи або позиціонування на ринку.

Beermixes, або пивні коктейлі — це напої, виготовлені шляхом змішування пива з безалкогольним напоєм, соком чи іншим алкогольним інгредієнтом (наприклад, з іншим видом пива). Ідея цього типу напоїв полягає в тому, щоб пом'якшити гіркоту пива, додати аромату або створити зовсім новий смак. Вміст алкоголю у бірміксах зазвичай узгоджується зі стандартними сортами пива (від 4% до 6%). Прикладами таких напоїв є популярний шенді (пиво, змішане з лимонадом або іншим безалкогольним напоєм) та мічелада (пиво, змішане з соком лайма, соусами, спеціями або томатним соком).

«Останнім часом все більшої популярності набуває сегмент Beyond Beer», — каже Катерина Сахарнова, директор з маркетингу компанії AB InBev Efes Ukraine. — «Вибір споживачів зміщується у бік альтернативних напоїв із різними інгредієнтами, різними смаковими профілями. Споживачі прагнуть експериментувати, відкривати щось нове та незвичайне, а також у контексті дотримання здорового способу життя обирають напої зі зниженим вмістом цукру або безалкогольні види пива. Цим обумовлено зростання категорії Hard Drinks на світовому ринку, і Україна тут не є винятком».

Катерина Сахарнова, директор з маркетингу компанії AB InBev Efes Ukraine

«Компанія AB InBev Efes Ukraine завжди була зосереджена на розвитку інновацій, дослідженні смаків споживачів та стратегічному розширенні сегментів, які стрімко набувають популярності, — продовжує Катерина, — тому в нашому портфелі представлений Mike's Hard Drink, який, ми впевнені, набуде свого кола шанувальників в Україні».

Основна відмінна риса Mike`s Hard Drink — наявність справжнього лимонного соку в напої, що додає смаку свіжості, виразності та приємної збалансованої кислинки. Напій представлений у двох смаках — власне лимона та вишні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
laratsokalo
laratsokalo
21 серпня 2024, 16:11
#
Мені більше вишня зайшла)
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