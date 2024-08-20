До закриття міжбанку курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
20 серпня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 20 серпня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 20 серпня
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Закриття 20 серпня
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Зміни
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41,43/41,45
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41,32/41,37
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11/8
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45,92/45,93
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45,87/45,91
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5/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 45,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 45,63−45,87 грн.
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Джерело: Мінфін
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