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20 серпня 2024, 18:10

Кабмін ввів мінімальні ціни на зерно для боротьби з «чорним» експортом

Кабінет міністрів схвалив порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів. Про це написав представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів схвалив порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За його даними, визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс.

«Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм», — повідомив представник уряду.

Як вираховуватимуть мінімальну ціну

«Ми використовуємо метод 5% процентиля. Тобто, ми беремо 5% від усіх контрактів, які були укладені за найнижчими цінами і з них рахуємо середню ціну. І отриманий результат ще додатково дисконтується на 10%. Таким чином, ця мінімальна розрахована ціна буде нижчою за середньозважену ціну», — пояснив представник Мінагрополітики Михайло Соколов.

Також він зазначив, що кількість угод, укладених за цінами, нижчими ніж розрахована мінімальна ціна, дуже невелика.

Такі угоди — це або дійсно окремий випадок, або саме якесь зловживання", — зауважив експерт.

Також він пояснив методику розрахунку мінімальних цін для форвардних контрактів.

«Буде застосовуватися мінімальна ціна на момент укладення форварда. Сподіваюся, що проблем не буде, бо розраховані ціни будуть низькими і контракти можна буде легко виконати», — зазначив Михайло Соколов.

Мінімальні експортні ціни почнуть розраховуватися з моменту затвердження Кабінетом міністрів України відповідної постанови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
20 серпня 2024, 19:23
#
Нибулон и кернел поперхнулись, бедняги
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