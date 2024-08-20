ЄС знизив тариф на імпорт Tesla китайського виробництва

Tesla має намір отримати знижені тарифи на виготовлені в Китаї автомобілі, які експортуються до Європейського Союзу, після того, як у вівторок уряд блоку переглянув запропоновані штрафні тарифи на імпорт електромобілів китайського виробництва. Про це повідомляє Reuters.

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Європейська комісія встановила нову знижену ставку в 9% для авто Tesla, що нижче, ніж 20,8%, які вона вказала в липні.

За даними Єврокомісії, Tesla попросила перерахувати її ставку на основі конкретних субсидій, які отримала компанія.

Виконавча влада ЄС заявила, що, як і раніше, вважає, що китайське виробництво електромобілів виграло від значних субсидій, і запропонувала остаточні мита на рівні до 36,3%.

Це трохи нижче, ніж максимальне попереднє мито в 37,6%, яке Єврокомісія встановила в липні для компаній, які не співпрацюють з антисубсидійним розслідуванням ЄС.

Єврокомісія заявила, що три компанії, які були відібрані для аналізу, отримають дещо нижчі попередні мита. Для китайського гіганта з виробництва електромобілів BYD ставка становитиме 17,0%, Geely — 19,3% і SAI — 36,3%.