Кабмін готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Uklon, Glovo. При цьому розглядається два концепти майбутніх змін, повідомляє Forbes Ukraine.
Два можливих сценарії: Таксистів та кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки
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Перший концепт
Один концепт передбачає, що онлайн-платформи стануть інформаційними агентами і лише передаватимуть дані про доходи користувачів до податкової (таксистів, кур`єрів).
Користувачі зможуть зареєструватися як самозайняті та сплачуватимуть 5% податку від свого обороту.
Для цього не потрібно буде вести ФОП чи подавати звітність — достатньо буде відкрити спеціальний рахунок у банку, з якого податки будуть автоматично перераховуватись.
Другий концепт
Інший концепт, який підтримує голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передбачає жорсткіші умови.
Онлайн-платформи стануть податковими агентами й самі будуть відповідальні за утримання та сплату податків із заробітку своїх користувачів.
Наприклад, коли сервіс таксі перераховуватиме водію кошти за замовлення, він повинен буде одразу вирахувати з них податки, а далі сплачуватиме їх у бюджет і звітуватиме перед податковою.
Другий варіант був би легшим в адмініструванні, але самі сервіси не хочуть бути податковими агентами.
Однак Гетманцев наголошує — дискусії поки тривають і остаточного рішення немає.
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