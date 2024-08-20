Чехія отримала ще одне важливе джерело коштів, з яких фінансуватиме постачання Україіні боєприпасів великого калібру. Йдеться про надходження коштів, заморожених у країнах Європейського
Чехія закупить боєприпаси для України за доходи від заморожених російських активів
Чехія отримала ще одне важливе джерело коштів, з яких фінансуватиме постачання Україіні боєприпасів великого калібру. Йдеться про надходження коштів, заморожених у країнах Європейського
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Країни-члени ЄС у травні 2024 року вирішили, що кошти від заморожених російських активів будуть спрямовані саме на негайну військову підтримку України. Загальна сума цих коштів становить 1,4 мільярда євро, частину з них зможе використовувати Міністерство оборони Чехії.
«Це унікальна можливість швидко та ефективно підтримати Україну коштами, які споконвічно належали росії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Міноборони Чехії виступатиме посередником у закупівлі боєприпасів таким чином, щоб забезпечити нагальні військові потреби, визначені українською стороною.
Поставки боєприпасів, які будуть фінансуватися за рахунок доходів від заморожених активів ЦБ росії, відбудуться в найближчі місяці.
Нагадаємо
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну західні країни заблокували понад $300 млрд російських державних активів.
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