Мережа McDonaldʼs в Україні за перше півріччя наростила прибуток на 82%

За перше півріччя 2024 року виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс на 44%, до 7,8 млрд грн порівняно з першим півріччям 2023 року. Прибуток компанії збільшився на 82%. Про це свідчать дані YouControl, повідомляє Forbes Ukraine.

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Прибуток McDonaldʼs в Україні за перше півріччя 2024 року сягнув 874,8 млн грн. Зростання — понад 82% порівняно із січнем-червнем 2023 року. Тоді компанія закінчила півріччя з прибутком у 479,8 млн грн.

За перше півріччя 2024 року компанія закрила на реконструкцію ресторан біля Центрального залізничного вокзалу Києва і відкрила один новий заклад у Чернівцях. Мережа McDonald’s в Україні налічує близько 100 ресторанів.