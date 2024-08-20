ООН перерахувала українським пенсіонерам понад 2 млрд гривень

Майже пів мільйона пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях, отримали грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.

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Підтримка пенсіонерів

Завдяки щедрому фінансуванню Німеччини, Європейського Союзу, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії та приватних донорів, впродовж останніх 12 місяців ВПП перерахувала понад 2 мільярди гривень (48,5 мільйонів доларів США) пенсіонерам, які проживають на територіях, визначених урядом як зони активних або можливих бойових дій.

Що відомо про програму підтримки

Програму було запущено у серпні 2023 року з метою надання грошової допомоги вразливим пенсіонерам, чия щомісячна пенсія є нижчою за 3 250 гривень.

Люди, які отримують допомогу за цією програмою, не отримували жодної іншої допомоги з березня 2023 року, наприклад, житлових субсидій для ВПО чи грошової допомоги від міжнародних організацій.

Від ВПП вони отримують щомісячну доплату, яка дорівнює різниці між їхньою поточною пенсією та 3 250 гривень.

Програма діятиме до кінця року.