Курс валют на 20 серпня: долар у банках додав 14 копійок, євро — 25 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу 14 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу на 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,64 грн. Євро купують за 45,30 грн, а продають за 45,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,60−45,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,43−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,92−45,93 грн/євро.

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