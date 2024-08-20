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20 серпня 2024, 12:10

У США ставку корпоративного податку можуть підвищити до 28%

У разі перемоги на виборах президента США в листопаді Камала Гарріс планує підвищити ставку корпоративного податку до 28%. Цей крок спрямований на підвищення державних доходів від американського бізнесу, пише ZN.UA з посиланням на Financial Times.

У разі перемоги на виборах президента США в листопаді Камала Гарріс планує підвищити ставку корпоративного податку до 28%.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

Штаб Гарріс у понеділок заявив про її намір дотримуватися озвучених раніше президентом Джо Байденом планів щодо підвищення ставки податку на прибуток юридичних осіб з 21% до 28%.

Податковий план для бізнесу віцепрезидентки різко контрастує з планом її суперника, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, який пропонує знизити ставку корпоративного податку до 15%.

Пропозиція Гарріс зробить ставку корпоративного податку у США вищою, ніж у Великій Британії, тож вона стане однією з найвищих серед розвинутих економік.

Читайте: Як новий податок від G7 вплине на гігантів бізнесу

«На відміну від Дональда Трампа, чия екстремальна програма „Проєкт 2025“ збільшить дефіцит, збільшить податковий тягар на середній клас і спрямує нашу економіку до рецесії, її план є фіскально відповідальним способом повернути гроші в кишені трудящих. і гарантувати, що мільярдери та великі корпорації платять свою справедливу частку», — сказав представник кампанії Гарріс.

Минулого тижня Гарріс заявила, що намагатиметься знизити податки для середнього класу, зокрема для сімей із дітьми, а також посилити стимули для тих, хто вперше купує житло, і заборонити підвищення цін харчовими та продуктовими компаніями.

Таким чином вона прагне продемонструвати боротьбу із постійним підвищенням вартості життя, що неабияк турбує американських виборців.

Підвищення ставки податку на прибуток може допомогти збільшити дохід уряду США для витрат на інші програми, однак Гарріс не уточнила, як будуть використані додаткові гроші. Її рішення дотримуватися мети Байдена щодо підвищення корпоративної ставки було прийняте напередодні закінчення терміну прийнятого республіканцями в 2017 році радикального зниження податків.

Це скорочення зменшило ставку корпоративного податку до 21% від верхньої ставки в 35%, і наразі у Конгресі плануються дебати щодо продовження дії послаблення.

Незважаючи на різке падіння основної ставки після 2017 року, надходження корпоративного податку зараз вищі, ніж були за вищої ставки, частково через зростання прибутків.

Корпоративна лобістська група The Business Roundtable підрахувала, що податкова реформа Трампа 2017 року призвела до повернення до США 2,5 трильйонів доларів міжнародних доходів. Лобісти закликають політиків зберегти ставку податку на прибуток підприємств на рівні не більше 21%.

Якщо демократи не повернуть собі Палату представників і не збережуть контроль над Сенатом, Камалі Гарріс буде важко проштовхнути підвищення ставки корпоративного податку через спротив республіканців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 серпня 2024, 12:35
#
Махакала:)
+
+15
Smerch747
Smerch747
20 серпня 2024, 13:51
#
Вау, оце рівень популізму. Вам наглядно показано «Незважаючи на різке падіння основної ставки після 2017 року, надходження корпоративного податку зараз вищі, ніж були за вищої ставки, частково через зростання прибутків.»
Тобти знизивши з 35% до 21 = надходження зросли.

«заборонити підвищення цін харчовими та продуктовими компаніями.»
Такі рішення призводять до дефіциту товарів, в СССР вже таке робили = ціни були низькими, хоча це не мало значення адже через дефіцит — товарів все одно не було.

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
20 серпня 2024, 13:58
#
Я все думал куда исчезли коммунисты после развала СССР , а теперь отчетливо видно в США .
Пара уже переименовывать демократическую партию в КОМУНИСТИЧЕСКУЮ
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