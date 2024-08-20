За 6 місяців цього року Україна імпортувала з Німеччини товарів на 3,6 млрд євро (це на 6,7% більше), а експортувала товарів на 1,6 млрд євро (зростання на 20%). Про це написав у фейсбуці торговий представник України Тарас Качка.
20 серпня 2024, 11:46
Україна суттєво збільшила експорт з Німеччини
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Експорт з Німеччини до рф
За його словами, обсяги торгівлі між Німеччиною і Україною випередили обсяги торгівлі між Німеччиною і росією.
Так, експорт з Німеччини до рф скоротився на чверть до 3,7 млрд євро, а імпорт товарів з рф до Німеччини впав на 58% до 1 млрд.
У 2021 році експорт Німеччини до рф складав 26 млрд євро.
Нагадаємо
У першому півріччі 2024 року Україна проводила зовнішньоторговельні операції із партнерами із 223 країн світу.
В експорті Україною товарів найбільша частка у загальному обсязі припадала на:
- Польщу — 10,4%;
- Іспанію — 8,2%;
- Китай — 8,1%;
В імпорті на:
- Китай — 19,4%;
- Польщу — 10,2%;
- Німеччину — 7,9%.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі