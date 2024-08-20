Україна суттєво збільшила експорт з Німеччини

За 6 місяців цього року Україна імпортувала з Німеччини товарів на 3,6 млрд євро (це на 6,7% більше), а експортувала товарів на 1,6 млрд євро (зростання на 20%). Про це написав у фейсбуці торговий представник України Тарас Качка.

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Експорт з Німеччини до рф

За його словами, обсяги торгівлі між Німеччиною і Україною випередили обсяги торгівлі між Німеччиною і росією.

Так, експорт з Німеччини до рф скоротився на чверть до 3,7 млрд євро, а імпорт товарів з рф до Німеччини впав на 58% до 1 млрд.

У 2021 році експорт Німеччини до рф складав 26 млрд євро.

Нагадаємо

У першому півріччі 2024 року Україна проводила зовнішньоторговельні операції із партнерами із 223 країн світу. В експорті Україною товарів найбільша частка у загальному обсязі припадала на: Польщу — 10,4%;

Іспанію — 8,2%;

Китай — 8,1%;