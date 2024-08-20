Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 601 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 серпня 2024, 8:11
Втрати ворога за 19 серпня: 1 330 російських окупантів, 5 танків та 55 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 601 800 (+1330) осіб,
- танків — 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16521 (+26) од,
- артилерійських систем — 17156 (+52) од,
- РСЗВ — 1166 (+1) од,
- засоби ППО — 926 (+1) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13864 (+55),
- крилаті ракети — 2438 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка — 2885 (+22)
Джерело: Мінфін
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