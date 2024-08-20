«Дім Москви» у Ризі виставили на аукціон з початковою ціною 3,5 млн євро. Кошти передадуть Україні

У Латвії з 20 серпня почнуться торги за націоналізовану будівлю Дому Москви у центрі Риги, кошти з продажу якої планують спрямувати на підтримку України. Про це пише «Європейська правда».

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Деталі

Аукціон почнеться з вівторка 20 серпня і триватиме до 19 вересня. На торги виставляють саму будівлю за адресою вул. Маріяс, 7, та всю земельну ділянку загальною площею 966 квадратних метрів.

Торги стартують з початкової ціни 3,57 млн євро.

Нагадаємо

У січні 2024 року Сейм Латвії схвалив націоналізацію Дому Москви у зв’язку з тим, що під прикриттям культурних заходів там провадилася політизована діяльність, що загрожувала національній безпеці Латвії.

До націоналізації Дім Москви перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є глава кремля владімір путін та мер москви сергєй собянін.

Президент Латвїі Едгарс Ринкевичс оголосив про наміри передати кошти з майбутнього продажу Дому Москви у Ризі та інших російських активів, на підтримку України.