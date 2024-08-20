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20 серпня 2024, 9:46

США зберігають лідерство у світовій економіці. 20 найбільших країн за ВВП у 2024 році

Світовий ВВП у 2023 році сягнув $105,4 трлн, збільшившись на 3,2% за рік. Про те, які країни можуть похвалитися найвищим ВВП у 2024 році та що стоїть за їхнім економічним успіхом, пише LIGA.net.

Світовий ВВП у 2023 році сягнув $105,4 трлн, збільшившись на 3,2% за рік.
Фото: depositphotos

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Лідерство у світовій економіці

США зберігають лідерство у світовій економіці, підтверджуючи свій статус найбагатшої країни з 1960 року: зараз на неї припадає майже 26% глобального ВВП.

Проте найбільше зростання мали Індія та Індонезія — +7,8% та +5% відповідно.

США

  • ВВП: $27,36 трлн;
  • ВВП на душу населення: $81 630;
  • річний темп зростання ВВП: +2,5%.

Китай

  • ВВП: $17,66 трлн;
  • ВВП на душу населення: $12 040;
  • річний темп зростання ВВП: +5,2%.

Німеччина

  • ВВП: $4,46 трлн;
  • ВВП на душу населення: $52 730;
  • річний темп зростання ВВП: -0,3%.

Японія

  • ВВП: $4,21 трлн;
  • ВВП на душу населення: $33 810;
  • річний темп зростання ВВП: +1,9%.

Індія

  • ВВП: $3,57 трлн;
  • ВВП на душу населення: $2500;
  • річний темп зростання ВВП: +7,8%.

Велика Британія

  • ВВП: $3,34 трлн;
  • ВВП на душу населення: $49 100;
  • річний темп зростання ВВП: +0,1%.

Франція

  • ВВП: $3,03 трлн;
  • ВВП на душу населення: $43 780;
  • річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Італія

  • ВВП: $2,25 трлн;
  • ВВП на душу населення: $38 330;
  • річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Бразилія

  • ВВП: $2,17 трлн;
  • ВВП на душу населення: $11 350;
  • річний темп зростання ВВП: +2,9%.

Канада

  • ВВП: $2,14 трлн;

  • ВВП на душу населення: $52 730;
  • річний темп зростання ВВП: +1,1%.

Інші держави у рейтингу 20 найкращих країн за ВВП:

росія

  • ВВП складає $2,00 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,60%. Попри санкції та геополітичні виклики, росія продемонструвала позитивну динаміку ВВП, що може бути пов'язано з відновленням цін на енергоносії та адаптацією економіки до нових умов.

Мексика

  • ВВП складає $1,79 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,20%. Мексика продовжує користуватися перевагами тісних торговельних зв'язків зі США та залученням іноземних інвестицій, що сприяє її економічному зростанню.

Австралія

  • ВВП складає $1,74 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,10%. Австралія завдяки своїм природним ресурсам та розвиненому сільському господарству демонструє стабільне зростання ВВП.

Південна Корея

  • ВВП складає $1,71 трлн. Країна як технологічний лідер продовжує розвиватися, хоча економічне зростання знизилося до +1,4% у 2023 році через ослаблення попиту на експорт, геополітичні проблеми, що тривають, та скорочення внутрішнього попиту.

Іспанія

  • ВВП складає $1,58 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,50%. Іспанія активно відновлюється після пандемії, і зростання ВВП на 2,50% свідчить про успішність цього процесу. Туризм відіграє важливу роль у відновленні економіки країни.

Індонезія

  • ВВП складає $1,37 трлн. Річний темп зростання ВВП: +5,00%. Індонезія продемонструвала значне зростання ВВП, що підтримувався внутрішнім ринком та експортом, а також виграє від молодої робочої сили, що зростає.

Нідерланди

  • ВВП складає $1,12 трлн. Нідерланди, з їхньою сильною економікою та фокусом на фінансовому секторі та торгівлі, показали мінімальне зростання ВВП. Так, у четвертому кварталі ВВП виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.

Туреччина

  • ВВП — $1,11 трлн. Річний темп зростання ВВП: +4,50%. Зростання зумовлене високим споживанням домогосподарств, яке становить близько 60% ВВП країни. Проте у країні наявна висока інфляція, що, найімовірніше, стимулювало витрати.

Саудівська Аравія

  • ВВП складає $1,07 трлн. Річний темп зростання ВВП: -0,80%. Залежність від нафти та геополітичні фактори призвели до зниження ВВП Саудівської Аравії, підкреслюючи необхідність диверсифікації економіки.

Швейцарія

ВВП складає $0,89 трлн. Річний темп зростання ВВП: +0,80%. Швейцарія, з її стабільною та високорозвиненою економікою, продемонструвала помірне зростання ВВП, спираючись на сильний фінансовий сектор та фармацевтику.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Pablito
Pablito
20 серпня 2024, 10:17
#
Вывод — очень важно последовательно и по нарастающей бить по энергетике и нефте-газу расии.
+
0
Lamo
Lamo
20 серпня 2024, 10:25
#
Нічого собі Мексика! Несподівано…
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