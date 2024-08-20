США зберігають лідерство у світовій економіці. 20 найбільших країн за ВВП у 2024 році

Світовий ВВП у 2023 році сягнув $105,4 трлн, збільшившись на 3,2% за рік. Про те, які країни можуть похвалитися найвищим ВВП у 2024 році та що стоїть за їхнім економічним успіхом, пише LIGA.net .

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Лідерство у світовій економіці

США зберігають лідерство у світовій економіці, підтверджуючи свій статус найбагатшої країни з 1960 року: зараз на неї припадає майже 26% глобального ВВП.

Проте найбільше зростання мали Індія та Індонезія — +7,8% та +5% відповідно.

США

ВВП: $27,36 трлн;

ВВП на душу населення: $81 630;

річний темп зростання ВВП: +2,5%.

Китай

ВВП: $17,66 трлн;

ВВП на душу населення: $12 040;

річний темп зростання ВВП: +5,2%.

Німеччина

ВВП: $4,46 трлн;

ВВП на душу населення: $52 730;

річний темп зростання ВВП: -0,3%.

Японія

ВВП: $4,21 трлн;

ВВП на душу населення: $33 810;

річний темп зростання ВВП: +1,9%.

Індія

ВВП: $3,57 трлн;

ВВП на душу населення: $2500;

річний темп зростання ВВП: +7,8%.

Велика Британія

ВВП: $3,34 трлн;

ВВП на душу населення: $49 100;

річний темп зростання ВВП: +0,1%.

Франція

ВВП: $3,03 трлн;

ВВП на душу населення: $43 780;

річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Італія

ВВП: $2,25 трлн;

ВВП на душу населення: $38 330;

річний темп зростання ВВП: +0,9%.

Бразилія

ВВП: $2,17 трлн;

ВВП на душу населення: $11 350;

річний темп зростання ВВП: +2,9%.

Канада

ВВП: $2,14 трлн;

ВВП на душу населення: $52 730;

річний темп зростання ВВП: +1,1%.

Інші держави у рейтингу 20 найкращих країн за ВВП:

росія

ВВП складає $2,00 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,60%. Попри санкції та геополітичні виклики, росія продемонструвала позитивну динаміку ВВП, що може бути пов'язано з відновленням цін на енергоносії та адаптацією економіки до нових умов.

Мексика

ВВП складає $1,79 трлн. Річний темп зростання ВВП: +3,20%. Мексика продовжує користуватися перевагами тісних торговельних зв'язків зі США та залученням іноземних інвестицій, що сприяє її економічному зростанню.

Австралія

ВВП складає $1,74 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,10%. Австралія завдяки своїм природним ресурсам та розвиненому сільському господарству демонструє стабільне зростання ВВП.

Південна Корея

ВВП складає $1,71 трлн. Країна як технологічний лідер продовжує розвиватися, хоча економічне зростання знизилося до +1,4% у 2023 році через ослаблення попиту на експорт, геополітичні проблеми, що тривають, та скорочення внутрішнього попиту.

Іспанія

ВВП складає $1,58 трлн. Річний темп зростання ВВП: +2,50%. Іспанія активно відновлюється після пандемії, і зростання ВВП на 2,50% свідчить про успішність цього процесу. Туризм відіграє важливу роль у відновленні економіки країни.

Індонезія

ВВП складає $1,37 трлн. Річний темп зростання ВВП: +5,00%. Індонезія продемонструвала значне зростання ВВП, що підтримувався внутрішнім ринком та експортом, а також виграє від молодої робочої сили, що зростає.

Нідерланди

ВВП складає $1,12 трлн. Нідерланди, з їхньою сильною економікою та фокусом на фінансовому секторі та торгівлі, показали мінімальне зростання ВВП. Так, у четвертому кварталі ВВП виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.

Туреччина

ВВП — $1,11 трлн. Річний темп зростання ВВП: +4,50%. Зростання зумовлене високим споживанням домогосподарств, яке становить близько 60% ВВП країни. Проте у країні наявна висока інфляція, що, найімовірніше, стимулювало витрати.

Саудівська Аравія

ВВП складає $1,07 трлн. Річний темп зростання ВВП: -0,80%. Залежність від нафти та геополітичні фактори призвели до зниження ВВП Саудівської Аравії, підкреслюючи необхідність диверсифікації економіки.

Швейцарія

ВВП складає $0,89 трлн. Річний темп зростання ВВП: +0,80%. Швейцарія, з її стабільною та високорозвиненою економікою, продемонструвала помірне зростання ВВП, спираючись на сильний фінансовий сектор та фармацевтику.