Погана репутація: НБУ анулював ліцензію фінансовій компанії Cash

Національний банк анулював ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у фінансової компанії Cash (ТОВ «Експрес каренси ексчендж груп»). Про це повідомляє НБУ .

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Деталі

«Національний банк відкликав у ТОВ „Експрес каренси ексчендж груп“ (ЄДРПОУ 43010876) ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Ліцензію анульовано з огляду на наявність у компанії та його власника істотної участі ознаки небездоганної ділової репутації», — йдеться у повідомленні регулятора.

Рішення набирає чинності 20 серпня 2024 року.

Що відомо про компанію

Компанія встановлює валютомати, займається обміном валют та видає швидкі кредити. Станом на 1 серпня 2024 року згідно з даними НБУ Cash мала три обмінники, два з яких у Київській області, а один — у Львові.

Ліцензію на здійснення валютних операцій небанківська установа отримала у грудні 2020 року.