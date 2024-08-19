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19 серпня 2024, 17:20

Що готує маркетингова конференція ROMI 2024

4 жовтня відбудеться головна конференція року для digital-маркетологів та бренд-менеджерів ROMI. Участь у цьому заході - це чудова нагода як отримати безцінні інсайди зі світу маркетингу, так і поділитися власним досвідом та бізнес-пропозиціями.

4 жовтня відбудеться головна конференція року для digital-маркетологів та бренд-менеджерів ROMI.

Для кого цей захід?

Він буде корисним для маркетологів, таргетологів, бренд-менеджерів, піарників, фахівці з діджитал-маркетингу (SMM, SEO та всіх напрямків, пов’язаних з онлайн-просуванням), студентів чи випускників маркетингових спеціальностей, працівників маркетингових та рекламних агенцій, бізнес/маркетинг-аналітиків.

Цікаву та цінну інформацію зможуть отримати також підприємці та бізнесмени, які самостійно працюють над тим, щоб вибудувати маркетинговий чи рекламний бізнес. Або ж для тих, хто хоче поглибити своє розуміння про функціонування маркетингового відділу.

Про що можна дізнатися?

Серед головних тем, на яких зосередяться спікери конференції, буде тема адаптації українського маркетингу під сучасні виклики, вибудовування бренду в цілому і в онлайні, упаковки продукту, ребрендингу, роботи з агенціями.

Маркетинг швидко змінюється та адаптується до навколишніх обставин та ринку. Точнісінько як хамелеон. Встигнути за цими змінами непросто, але цілком реально. Саме для цього і створена конференція ROMI — щоб тримати руку на пульсі маркетингових інновацій.

Як долучитися?

На конференції учасники зможуть як знайти клієнтів, так і дізнатися про дієві маркетингові стратегії. Щоб стати частинкою потужного ком’юніті, слід придбати квитки якнайшвидше, адже діють знижки для «ранніх пташок».

Вартість квитків:

  • early bird — 4000 грн
  • повна вартість — 6000 грн

Придбати квитки можна онлайн на сторінці конференції.

Потенційним партнерам взяти участь у заході також можна в одному з таких форматів:

  • Як спонсор чи партнер. Розповісти про свій проєкт можна у зонах стендів та нетворкінгу, підвищивши впізнаваність вашого бренду.

  • Виступ спікера. Цей формат для тих, хто прагне поділитися своїм досвідом та дати рекомендації щодо дієвих стратегій у маркетингу.

  • Презентація послуг. На заході ви зможете отримати нагоду запропонувати сервіси та рішення щодо вашого бізнесу клієнтам, а ще — особисто поспілкуватися зі своєю аудиторією.

  • Власні оффери. Якщо у вас є власні успішні кейси, на конференції ROMI ви зможете запропонувати унікальні рішення ТОПовим підприємцям, приєднавшись до ком'юніті.

Якщо шукаєте перевірені стратегії збільшення трафіку, конверсій і продажів, а також способи зробити свою кар'єру та бізнес ще сильнішим, не впустіть нагоду долучитися до конференції. ROMI допоможе всім охочим знайти натхнення вивести свої маркетингові зусилля на новий рівень!

Джерело: Мінфін
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