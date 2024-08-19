До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
19 серпня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 19 серпня: долар та євро суттєво зросли на міжбанку
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Відкриття 19 серпня
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Закриття 19 серпня
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Зміни
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41,27/41,29
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41,43/41,45
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16/16
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45,57/45,58
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45,76/45,76
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19/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 45,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,55−45,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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