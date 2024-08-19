Індекс мосбіржі опустився нижче 2800 пунктів вперше з 5 липня 2023 року, випливає з даних торгового майданчика.
19 серпня 2024, 18:34
Індекс мосбіржі впав нижче 2800 пунктів уперше з липня 2023 року
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Падіння індексу
На мінімумі індекс падав до 2787,05 пунктів (-1,45%). До 14:08 падіння сповільнилося до 1,25%, індекс Мосбіржі становив 2792,79 пункту.
Серед лідерів зниження — акції девелопера ПІК (-3,52%), мосбіржі (-2,72%), «Мечела» (-1,85%), Positive Technologies (-1,76%) та «Совкомфлоту» (- 1,64%). Дорожчали акції «Мосенерго» (+1,41%), «ІнтерРАО» (+1,27%), «Новатека» (+0,99%), «ТКС Холдингу» (+0,94%) та «Русгідро» (+0,64%).
Джерело: Мінфін
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