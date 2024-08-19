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19 серпня 2024, 18:11

Кількість провалених стартапів у США зросла на 60% за рік

Кількість американських стартапів, що провалилися, у 2024 році зросла на 60% щодо значень минулого року. Про це пише Financial Times із посиланням на дані IT-компанії Carta, яка співпрацює з багатьма молодими компаніями.

Кількість американських стартапів, що провалилися, у 2024 році зросла на 60% щодо значень минулого року.

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Банкрутство стартапів

Згідно з ними, тільки в першому кварталі поточного року заяви про банкрутство подали 254 клієнти Carta. Кількість банкрутств зросла у сім разів щодо 2019 року, коли компанія почала вести статистику, пише газета.

Річ у тім, що у підприємців закінчилися кошти, отримані від венчурних інвесторів під час технологічного буму 2021−2022 років, коли «аномально велика кількість компаній залучила аномально велику кількість грошей», пояснили експерти Morgan Stanley.
За їхньою оцінкою, зараз у стартапах у США працює близько 4 млн осіб, тому хвиля банкрутств загрожує стабільності всієї економіки.

У період буму венчурні фонди пропонували стартапам все більше і більше інвестицій, роздмухуючи ринкову вартість компаній. Це було «шалене середовище для залучення коштів», у якому «стимули венчурних інвесторів та підприємців не завжди збігалися», зазначив віцепрезидент Kruze Consulting Хілі Джонс.

Наразі ситуація змінилася, а кількість компаній, здатних залучити фінансування протягом двох років після останнього раунду «істотно впала», констатував керівник відділу досліджень Carta Пітер Вокер.

За словами Джонса, зараз у переважній кількості випадків інвестиції отримують стартапи, які працюють у сфері штучного інтелекту.

У 2024 році клієнти Kruze залучили $2 млрд, з яких три чверті дісталися компаніям у цій галузі, хоча їхня частка від загальної кількості стартапів становить менш як 25%, зазначив експерт.

Для компаній, що працюють у менш популярних сферах, перспективи похмуріші.

«У кожен момент часу існує не так багато компаній, які можна підтримати венчурними інвестиціями. Можливо, обсяг капіталу зріс швидше за кількість стартапів, здатних його освоїти», — зазначив Уокер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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