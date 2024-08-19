Кількість американських стартапів, що провалилися, у 2024 році зросла на 60% щодо значень минулого року. Про це пише Financial Times із посиланням на дані IT-компанії Carta, яка співпрацює з багатьма молодими компаніями.
Кількість провалених стартапів у США зросла на 60% за рік
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Банкрутство стартапів
Згідно з ними, тільки в першому кварталі поточного року заяви про банкрутство подали 254 клієнти Carta. Кількість банкрутств зросла у сім разів щодо 2019 року, коли компанія почала вести статистику, пише газета.
У період буму венчурні фонди пропонували стартапам все більше і більше інвестицій, роздмухуючи ринкову вартість компаній. Це було «шалене середовище для залучення коштів», у якому «стимули венчурних інвесторів та підприємців не завжди збігалися», зазначив віцепрезидент Kruze Consulting Хілі Джонс.
Наразі ситуація змінилася, а кількість компаній, здатних залучити фінансування протягом двох років після останнього раунду «істотно впала», констатував керівник відділу досліджень Carta Пітер Вокер.
За словами Джонса, зараз у переважній кількості випадків інвестиції отримують стартапи, які працюють у сфері штучного інтелекту.
У 2024 році клієнти Kruze залучили $2 млрд, з яких три чверті дісталися компаніям у цій галузі, хоча їхня частка від загальної кількості стартапів становить менш як 25%, зазначив експерт.
Для компаній, що працюють у менш популярних сферах, перспективи похмуріші.
«У кожен момент часу існує не так багато компаній, які можна підтримати венчурними інвестиціями. Можливо, обсяг капіталу зріс швидше за кількість стартапів, здатних його освоїти», — зазначив Уокер.
Коментарі