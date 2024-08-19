Литва планує продовжити дозвіл на тимчасове проживання для українських біженців ще на один рік. Про це пише видання LRT.
Литва продовжить тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
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Що відомо
Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт урядової постанови про продовження терміну тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.
Наразі цей термін закінчується в березні 2025 року.
За даними Департаменту міграції, щодня в країні реєструється від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Наразі понад 44 300 осіб мають дійсні дозволи на проживання в Литві за схемою тимчасового захисту.
Як зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.
Зазначається, що пропозиція щодо продовження відповідає загальноєвропейському рішенню, ухваленому в червні цього року.
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