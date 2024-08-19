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19 серпня 2024, 13:33

Литва продовжить тимчасовий захист для українських біженців ще на рік

Литва планує продовжити дозвіл на тимчасове проживання для українських біженців ще на один рік. Про це пише видання LRT.

Литва планує продовжити дозвіл на тимчасове проживання для українських біженців ще на один рік.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт урядової постанови про продовження терміну тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

Наразі цей термін закінчується в березні 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня в країні реєструється від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Наразі понад 44 300 осіб мають дійсні дозволи на проживання в Литві за схемою тимчасового захисту.

Як зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Зазначається, що пропозиція щодо продовження відповідає загальноєвропейському рішенню, ухваленому в червні цього року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 серпня 2024, 14:13
#
В Литві вже зрозуміли, що раніше ця бійня не скінчиться. Сумно.
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