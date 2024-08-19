Литва продовжить тимчасовий захист для українських біженців ще на рік

Литва планує продовжити дозвіл на тимчасове проживання для українських біженців ще на один рік. Про це пише видання LRT.

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Що відомо

Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт урядової постанови про продовження терміну тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

Наразі цей термін закінчується в березні 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня в країні реєструється від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Наразі понад 44 300 осіб мають дійсні дозволи на проживання в Литві за схемою тимчасового захисту.

Як зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Зазначається, що пропозиція щодо продовження відповідає загальноєвропейському рішенню, ухваленому в червні цього року.