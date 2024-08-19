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19 серпня 2024, 12:44

У 2023 році найбільші іноземні компанії та банки сплатили до бюджету рф понад $1,7 млрд податку — KSE

У 2023 році найбільші міжнародні корпорації та банки, що залишаються в росії, сплатили приблизно $1,78 мільярда лише податку на прибуток. Серед них — Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris, Japan Tobacco International, UniCredit Bank, Pepsi та інші топкомпанії. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

У 2023 році найбільші міжнародні корпорації та банки, що залишаються в росії, сплатили приблизно $1,78 мільярда лише податку на прибуток.
Фото: depositphotos

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Скільки сплачено податків

Минулого року найбільші 10 компаній сплатили $1,78 мільярда податку на прибуток, що більше на $175 мільйонів порівняно з 2022 роком.

Серед цих компаній — Raiffeisen Bank ($491 млн), Chery Automobile ($222 млн), Philip Morris ($220 млн), Japan Tobacco International ($182 млн), UniCredit Bank ($154 млн), Pepsi ($135 млн), Leroy Merlin (оцінково $125 млн), Mars (оцінково $99 млн), Uniper SE (компанію захоплено, $79 млн) та OTP Bank ($69 млн).

«Попри те, що російська влада приховує макроекономічні дані, ми оцінюємо, що іноземні компанії щорічно сплачують близько $20 мільярдів податків. Хоча їхня кількість зменшується, загальна сума сплачених податків продовжує зростати через посилення податкового тиску та підвищення податкових ставок», — зазначає Андрій Онопрієнко, заступник директора з розвитку KSE та керівник проєкту Leave-Russia.org.

За оцінками KSE, приблизно 1000 іноземних компаній, які розкрили свою фінансову звітність, сплатили $6,4 мільярда податку на прибуток у 2023 році, що більше на $200 мільйонів, якщо порівнювати з 2022.

Хто працює в рф

Загалом в росії продовжують працювати 2139 міжнародних компаній, 1349 бізнесів скорочують свої операції, а 417 вже повністю завершили вихід із країни.

У липні 2024 року 8 компаній завершили свій вихід з російського ринку шляхом ліквідації або продажу бізнесу. Серед них Banijay Group, Candy, Fujitsu, UPS, YouScan, Knorr-Bremse, Osram Licht AG та Roshen (акції фабрики були захоплені та націоналізовані).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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