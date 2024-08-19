Курс валют на 19 серпня: долар у банках додав 5 копійок, євро — 9 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 5 копійок. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро у покупці подорожчало на 8 копійок, а у продажу на 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,69 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 45,45−45,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,27−41,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,57−45,58 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.