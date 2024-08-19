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19 серпня 2024, 11:27

Торгівля ускладнюється: Китайські компанії почали відмовлятися безпосередньо постачати товари до росії

Торгівля між росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції: у середині липня китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до росії через треті країни. Про це пише Moscow times.

Торгівля між росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції: у середині липня китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до росії через треті країни.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Насамперед це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, електроніки.

Спочатку постачальники йшли на якісь поступки, але зараз ситуація посилюється — деяких покупців ставлять перед фактом, зазначив комерційний директор компанії «Імпая Рус» Олексій Разумовський.

Відвантажити товар через треті країни просять ті постачальники, які не мають можливості прийняти платежі від російських компаній через китайські банки, каже гендиректор компанії-імпортера Atvira Катерина Кизевич. Для таких постачальників єдиний варіант отримати гроші — через інші держави, отже мають бути й документи, що товар вирушив туди, пояснила експерт.

За її словами, китайські компанії починають побоюватися «російського сліду», але є й ті, хто хоче працювати з російським бізнесом та продовжує відвантажувати товар, як і раніше. Маршрути доставки товарів через треті країни поки що не «обкатані» і потрібен час на їх формування, щоб не виникало труднощів із транспортуванням, додала Кизевич.

Бізнес шукає альтернативних шляхів, але це призводить до додаткових витрат — фактично додається комісія агентів, каже Розумовський. За його словами, це призведе до зростання кінцевої вартості товару і, як наслідок, до скорочення обсягу продукції, що ввозиться.

Нагадаємо

Раніше торгівля росії з Китаєм ускладнилася через відмову китайських банків приймати платежі від російських компаній. Це сталося після введення 12-го пакету санкцій ЄС проти росії та указу президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну вводити обмеження проти банків третіх країн за співпрацю та допомогу російському військово-промисловому комплексу, а також підсанкційним компаніям.

Водночас за даними головного митного управління КНР, за січень-червень цього року товарообіг між Китаєм та росією зріс на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і становив $136,67 млрд.

Джерело: Мінфін
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