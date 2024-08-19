До Дня Незалежності Укрпошта анонсує поштову марку «Все буде UA!». Новинка продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на Nexofil Award 2020, йдеться у повідомленні компанії.
19 серпня 2024, 10:44
Укрпошта анонсувала випуск поштової марки «Все буде UA!» (фото)
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Деталі
- Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua.
- Тираж — 800 000 поштових марок.
- Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова».
- Поштова марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.
Як зазначили в компанії, 23 серпня новинка очікуватиме у відділеннях та філателістичних крамницях. Онлайн — теж.
Для власників філабонементів, Укрпошта 19 серпня надішле лінк на оплату.
Джерело: Мінфін
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