Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 600 470 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 серпня 2024, 8:11
Втрати ворога за 18 серпня: 1 120 російських окупантів, 5 ракет та 57 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 600470 (+1120) осіб,
- танків — 8513 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16495 (+15) од,
- артилерійських систем — 17104 (+48) од,
- РСЗВ — 1165 (+4) од,
- засоби ППО — 925 (+2) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13809 (+57),
- крилаті ракети — 2437 (+5),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23047 (+55) од,
- спеціальна техніка — 2863 (+17)
Джерело: Мінфін
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