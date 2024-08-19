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19 серпня 2024, 9:53

Болгарія перейде на євро у 2025 році

Національні збори Болгарії схвалили у другому та остаточному читанні законопроєкт про введення євро, а також поправки до Закону про кредитні установи, пов'язані з цим, повідомляє Sofia Globe. Це станеться у 2025 році, але точної дати не визначено, її буде затверджено рішенням Ради ЄС.

Національні збори Болгарії схвалили у другому та остаточному читанні законопроєкт про введення євро, а також поправки до Закону про кредитні установи, пов'язані з цим, повідомляє Sofia Globe.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У законі зазначено, що протягом трьох робочих днів до дати введення євро в Болгарії всі трансакції та операції з безготівковим навантаженням необхідно призупинити. Процедури відновлять першого робочого дня після старту грошової реформи.

Спочатку запровадять перехідний період — протягом одного місяця законними платіжними коштами в Болгарії будуть вважатися і євро, і лев. При цьому законодавчі корективи рекомендують видавати здачу при купівлі різних товарів та послуг у євро. Втім, якщо у продавця не виявиться потрібної суми, то можна виплачувати і в левах.

Агентство БТА уточнює, що під час перехідного періоду загальна остаточна сума, що підлягає сплаті споживачем, має бути зазначена у квитанції або іншому документі, який реєструє платіж як у євро, так і у левах — разом з офіційним обмінним курсом.

Центральний національний банк Болгарії безкоштовно обмінюватиме банкноти та монети в необмеженій кількості і без обмеження за часом — за офіційним курсом.

Протягом шести місяців після запровадження євро банки продовжуватимуть безкоштовний обмін. У місцях, де немає офісів чи філій кредитних організацій, цим займуться болгарські поштові відділення. Протягом року після введення нових правил ціни будуть вказані у левах та євро.

У законі йдеться, що запровадження нових тарифів не повинно призводити до підвищення цін на товари та послуги, яке б поставило споживачів у невигідне фінансове становище. Є й застереження, яке припускає подібні явища, якщо вони виправдані економічними чинниками.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg зазначав, що влада Болгарії очікує від приєднання до єдиної європейської валюти підвищення рівня життя та скорочення витрат на ведення бізнесу.

Країна визнана найбіднішим членом ЄС, вона відповідає критеріям фінансової дисципліни та низького рівня боргу, але довелося відкласти план переходу на євро у 2024 році після того, як інфляція зросла до найвищого рівня за десятиліття.

Заступник керуючого Болгарського національного банку Андрій Гуров вважає, що держава завершить підготовку до переходу на євро в січні 2025 року, але висуваються версії і про пізніші терміни, ближчі до середини року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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