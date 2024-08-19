Google загрожує позов на $5 млн через шахрайську програму криптовалютного гаманця

Google зіткнулася з позовом на $5 млн після того, як програма криптовалютного гаманця, завантажена з Play Store, імовірно призвела до крадіжки значних цифрових активів. Про це пише Cryptopolitan.

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Що відомо

Позов був поданий Марією Вакою, яка стверджує, що втратила свої криптовалютні активи, довірившись тому, що вона вважала законним додатком-гаманцем.

Вака подала позов проти Google до суду штату Каліфорнія, звинувативши технологічного гіганта в недбалості, допустивши розміщення небезпечної програми на своїй платформі.

Позов порушує серйозні питання про відповідальність Google щодо захисту користувачів від шахрайських додатків, проблема, яка привертає все більшу увагу у міру появи нових випадків криптозлочинів.

Ця справа не перша. У квітні 2024 року сама Google ініціювала судові позови проти кількох шахрайських криптовалютних додатків та бірж, які, як повідомляється, обдурили понад 100 000 людей по всьому світу. Ці шкідливі програми ймовірно використовували підроблені посвідчення та інформацію, що вводить в оману, для обходу перевірок безпеки Google, що підкреслює постійну загрозу, яку представляє таке програмне забезпечення у сфері криптовалют.

Розвиток справи Ваки може залежати від того, чи знала Google про шкідливу природу програми і як довго вона дозволяла застосунку залишатися доступним для завантаження. Ендрю Дрессел, відомий криптоюрист, зазначив, що ключем до справи буде знання Google про потенційну шкоду програми та її реакцію на загрозу.

Адвокат Вакі Кріс Вернон підкреслив, що цей інцидент є частиною ширшої тенденції крадіжок криптовалют, наголошуючи на необхідності більш суворого моніторингу додатків та надійнішої нормативної бази.

У міру того, як цифрова економіка продовжує розширюватися, відповідальність технологічних гігантів, таких як Google, за захист активів користувачів стає дедалі критичнішою.

Справа вже викликала стурбованість як у технологічній, так і в криптоспільноті, піднявши тривогу щодо безпеки цифрових активів на популярних платформах.