Укренерго: 19 серпня графіки відключень світла повертаються

19 серпня будуть застосовуватися графіки обмеження електрики — ввечері чотири години працюватиме одна черга відключень. Про це повідомляє «Укренерго».

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Графіки відключень

Як зазначили в Укренерго, 19 серпня одна черга відключень буде застосовуватися з 17:00 до 21:00.

В інші години обмеження не прогнозуються.

Причина

Причиною обмежень є зростання споживання електрики через спеку, зазначає Укренерго.

Голова правління НЕК Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня на Україну «чекає нове випробування спекою».

За його словами, через зростання споживання повернеться дефіцит в енергосистемі: цього тижня компанія фіксувала його лише ввечері, але наступного він відчуватиметься впродовж усієї доби.

Кудрицький зауважив, що ощадливе споживання буде «надзвичайно важливим для того, щоб пройти період із понеділка до п’ятниці з найменшим дискомфортом для всіх споживачів».