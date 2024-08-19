У рамках інклюзивної програми «Моя безбар’єрність» Ощадбанк підтримав український паралімпійський рух

Ощадбанк став генеральним партнером Національного комітету спорту інвалідів України/Національного паралімпійського комітету України та національної паралімпійської збірної команди України. Про це було оголошено на сьогоднішній пресконференції Національного комітету з нагоди від'їзду збірної України на XVII літні Паралімпійські ігри в Парижі, що відбуватимуться з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

«Загал паралімпійців України вдячний Ощадбанку за розуміння, підтримку, інклюзивність та об'єднання зусиль для перемоги України! Ощадбанк вміє ефективно працювати, Ощадбанк допомагає паралімпійцям перемагати!», — наголосив Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України.

«Українські паралімпійці — справжні герої! Завдяки їм український прапор підіймається на світовій спортивній арені, український гімн звучить у різних куточках світу, багато людей з різних країн гуртуються для допомоги України у складний час життя нашої держави. Наше щире бажання — підтримати цих мужніх спортсменів. Окрім того, ми вважаємо співпрацю з паралімпійським рухом ще однією складовою інклюзивної програми Ощадбанку „Моя безбар'єрність“, яка в тому числі покликана усунути перешкоди для повноцінного життя людей з інвалідністю. Дякуємо нашому партнеру — Національному комітету — за його величезний внесок у розвиток інклюзивності в українському спорті», — коментує Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Ощадбанк у рамках програми «Моя безбар'єрність», спираючись на власний досвід, дослідження та найкращі світові практики, втілює чимало проєктів, що спрямовані на допомогу людям з інвалідністю і окремо — ветеранам та ветеранкам. Внутрішні трансформації банку охоплюють три основні напрями: фізичну доступність відділень, комунікаційну безбар'єрність та спеціальну сервісну модель, а також розвиток цифрових технологій. Окремий великий напрям роботи — сприяння фізичній реабілітації ветеранів та їхній реінтеграції в економічне життя країни. Важлива складова програми — ініціювання широкої громадської дискусії щодо потреби створення в України безбар'єрного середовища. Для цього банк спільно з партнерами проводить спеціальні заходи, підтримує вихід популярних шоу та матеріалів відповідного спрямування у медіа.

Національна паралімпійська збірна команда України у складі 140 спортсменів (96 чоловіків та 44 жінки) візьме участь у 17 із 22 видів спорту, представлених у програмі Паралімпіади-2024: пара легкій атлетиці, пара пауерліфтингу, пара дзюдо, пара стрільбі з лука, пара настільному тенісі, фехтуванні на візках, пара кульовій стрільбі, пара плаванні, пара академічному веслуванні, пара велоспорті, голболі, пара каное, пара триатлоні, пара бадмінтоні, пара тхеквондо, бочча та волейболі сидячи.

Девіз цієї Паралімпіади — Games Wide Open- «Широко відкриті Ігри», що символізує рівність. Девіз національної паралімпійської збірної команди України — «Ваша підтримка — наша перемога!»

Бажаємо перемог національній паралімпійській збірній команді на XVII літніх Паралімпійських іграх у Парижі!