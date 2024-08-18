Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 599 350 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 серпня 2024, 8:58
Втрати ворога за 17 серпня: 1 170 російських окупантів, 7 танків та 38 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 599350 (+1170) осіб,
- танків — 8508 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 16480 (+7) од,
- артилерійських систем - 17056 (+71) од,
- РСЗВ — 1161 (+1) од,
- засоби ППО — 923 (+0) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13752 (+38),
- крилаті ракети — 2432 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22992 (+79) од,
- спеціальна техніка — 2846 (+2)
Джерело: Мінфін
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