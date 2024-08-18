Україна та Гватемала продовжать перемовини щодо вільної торгівлі

Україна і Гватемала продовжать роботу із підписання Угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Під час зустрічі у Домініканській республіці президент Гватемали Бернардо Алеваро та міністр економіки Юлія Свириденко домовились про продовження роботи з підписання Угоди про вільну торгівлю.

«Від моменту обрання Президента Гватемали торік у липні, ми активно ведемо роботу над продовженням системного покращення торгівлі між нашими країнами. Торік загальний обсяг зовнішньої торгівлі з Гватемалою склав майже 45 млрд доларів. Ми маємо потенціал для її посилення і безумовним фактором, який цьому сприятиме стане Угода про вільну торгівлю. Під час зустрічі домовилися продовжити роботу над її напрацюванням», — зазначила Свириденко.

Гватемала є одним із найбільших прихильників України у Латинській Америці.