Банки скорочують вклади в депозитні сертифікати НБУ

Банки скорочують вклади в депозитні сертифікати Національного банку. Про це йдеться в матеріалах НБУ , передають Українські Новини.

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Деталі

Обсяг чистих активів платоспроможних банків упродовж II кварталу зріс на 4,7%, із них +1 в. п. зумовила курсова переоцінка.

Найшвидше зростали обсяги коштів, які банки тримають на рахунках в НБУ (нарощення зобов’язань вимагає збільшення обсягів обов’язкових резервів) та коррахунках в інших банках, а також вкладення в ОВДП.

Обсяги вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ скорочуються другий квартал поспіль — у ІІ кварталі на 7.1% кв/кв.

Водночас зросли як обсяги чистих кредитів клієнтам, сумарно на 6,8% за квартал, так і їхня частка в активах.

За даними колишнього голови Ради Національного банку Богдана Данилишина, за останні півтора року відбулась історична подія — частка кредитів у активах банків упала нижче частки депсертифікатів та ОВДП.

Нагадаємо

НБУ з 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховується за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це було до того.