Треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано 28,5 млн тонн зернових

Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано загалом 28,5 млн тонн зернових: 21,7 млн тонн пшениці, 5,5 млн тонн ячменю. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Жнива під час війни

«Цей результат — кропітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективні урядові програми допомоги нашим аграріям», — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо

Станом на кінець грудня 2023 року в Україні було зібрано 86% площ кукурудзи. У загальному підрахунку намолот нового врожаю становить 79 млн 200 тис. тонн. Зернових культур — 58 млн 392 тис. тонн, олійних — 20 млн 764 тис. тонн.