Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 598 180 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 16 серпня: 1 230 російських окупантів, 5 танків, 55 БПЛА та 3 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 598180 (+1230) осіб,
- танків — 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,
- артилерійських систем — 16985 (+58) од,
- РСЗВ — 1160 (+1) од,
- засоби ППО — 923 (+1) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55),
- крилаті ракети — 2432 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,
- спеціальна техніка — 2844 (+15)
Джерело: Мінфін
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