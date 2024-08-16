До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 12 копійки у продажу. Євро зросло на 24 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.
16 серпня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 16 серпня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 16 серпня
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Закриття 16 серпня
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Зміни
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41,13/41,17
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41,27/41,29
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14/12
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45,17/45,20
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45,41/45,42
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24/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,05 грн, а продають за 45,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,36−41,45, євро — 45,37−45,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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