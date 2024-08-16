Кожна третя гривня боргового фінансування з початку року залучена завдяки розміщенню ОВДП

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з яких від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 279,2 млрд грн (32% від загального обсягу). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Із зовнішніх джерел залучено 594 млрд грн (68% від загального обсягу), а саме:

335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility;

124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Уряду Канади;

54,93 млрд грн ($1,4 млрд) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

11,2 млрд грн ($297,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE);

8,9 млрд грн ($229,4 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);

0,79 млрд грн ($20 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,12 млрд грн (3 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;

0,12 млрд грн ($3 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Зазначається, що усі внутрішні ресурси держбюджету, включно з податками, зборами та внутрішніми запозиченнями, спрямовуються на фінансування потреб сектору безпеки та оборони.

Натомість зовнішні залучення від міжнародних партнерів використовуються для покриття невійськових видатків, таких як соціальна підтримка населення, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі гуманітарні сфери.