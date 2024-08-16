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16 серпня 2024, 16:42

Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси хочуть зобов’язати повідомляти податківцям про заробітки користувачів

В Україні планується встановлення обов’язку для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати інформацію про користувачів та щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їх доходи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

В Україні планується встановлення обов’язку для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати інформацію про користувачів та щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їх доходи.
Фото: НБУ

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15 серпня заступниця Міністра фінансів Світлана Воробей обговорила з представниками компаній — операторів цифрових платформ концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для продажу своїх товарів або надання послуг.

«Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків», — зазначила Воробей.

Зазначається, що автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, здійснюватиметься відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI).

Учасниками такої угоди наразі є 26 країн, переважна більшість з яких є державами — членами Європейського Союзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
oldman54
oldman54
16 серпня 2024, 17:55
#
Ждем следующими на очереди воздух и погоду
+
0
Три літри
Три літри
16 серпня 2024, 18:21
#
Звикай платити податки
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