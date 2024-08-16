Обсяги торгів японськими акціями досягли рекорду

Минулого тижня глобальні фонди купили та продали рекордні суми японських акцій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Стурбованість, викликана нещодавнім підвищенням процентної ставки Банком Японії, призвела до ще двох записів у книзі рекордів: Минулого тижня були зафіксовані рекордні показники як припливу, так і відпливу капіталу з фондових ринків країни.

Загальний обсяг продажів склав 31,3 трлн єн (210 млрд дол), що є найвищим показником принаймні з 2005 року. Валові закупівлі склали 31,9 трлн єн, що також є рекордом за той самий період, що робить їх чистими покупцями.

Окремі дані Japan Exchange Group Inc. пізніше показали, що, включаючи ф'ючерси, іноземні інвестори були чистими продавцями, вивантаживши 777,2 млрд єн, тоді як внутрішні установи купували найбільше з березня 2023 року.

Фондовий індекс Nikkei 225 впав на 12% 5 серпня, що стало найбільшим відсотковим падінням з часів «чорного понеділка» 1987 року, після чого наступного дня відскочив на 10%.

Цього тижня Nikkei підскочив на 8,7%, що стало найстрімкішим зростанням з квітня 2020 року.