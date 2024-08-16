МВФ пропонує підвищити податки на електроенергію для майнерів на 85%

Експерти з Міжнародного Валютного Фонду запропонували підвищити податки на електроенергію, яка використовується для майнінгу криптовалют на 85%, що на їхню думку допоможе суттєво знизити викиди вуглецю. Про це пише Na chasi Crypto.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Заступник начальника відділу департаменту фінансових питань МВФ Шафік Хебус та економіст відділу кліматичної політики Нейт Вернон-Лін, підрахували, що податок у розмірі $0,047 за кіловат-годину дозволить зменшити викиди на 100 мільйонів тонн на рік, що відповідає річним викидам Бельгії. А якщо врахувати вплив майнінгу на здоровʼя населення, то податок може зрости до $0,089 за кіловат-годину — вважають Хебус та Вернон-Лін. Водночас такий податок може принести додаткові $5,2 мільярда щорічного доходу для урядів.

У звіті МВФ за вересень йдеться про те, що майнінг криптовалют може становити 0,7% глобальних викидів вуглецю до 2027 року, а додавання викидів від дата-центрів штучного інтелекту може збільшити цей показник до 1,2% (450 мільйонів тонн)

Експерти пропонують цільовий податок, щоб стимулювати майнерів та дата-центри використовувати більш енергоефективне обладнання, але підкреслюють, що для ефективності потрібна глобальна координація, оскільки жорсткіші заходи в одному регіоні можуть призвести до переїзду майнерів в країни з нижчими стандартами.

Топ найкращих криптобірж в Україні