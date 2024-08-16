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16 серпня 2024, 14:52

Росіянам почали блокувати рахунки в банках США за спроби здійснити платіж з рф

Американські банки почали блокувати рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території рф, зокрема здійснити переказ або платіж. Про це повідомляють росЗМІ.

Американські банки почали блокувати рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території рф, зокрема здійснити переказ або платіж.
Фото: freepik.com

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Число таких випадків різко зросло приблизно з кінця минулого року. Банки можуть блокувати рахунки за російською IP-адресою на підставі виконавчого наказу 14071 та роз'яснень OFAC від березня 2022 року, які встановлюють заборону на надання юридичних та фінансових послуг особам, які перебувають у Росії, пояснив керівник практики «Санкційне право та комплаєнс» адвокатського бюро КІАП Денис Примаков.

«Це пов'язано з тим, що американське законодавство санкції базується на понятті „особи в росії“, тобто прив'язка йде не до громадянства, а більшою мірою до місця знаходження. Ніхто з клієнтів рішення банків не заперечував», — зазначив старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитро Дорошко.

Блокування рахунків за IP-адресою — це прояв тенденції тяжіння банків до надмірного дотримання вимог до санкцій (overcompliance), вважає старший партнер Pen & Paper Антон Самев.

«В основному ми бачимо ситуації overcompliance з боку великих американських банків, таких як Wells Fargo», — додав юрист.

За його словами, OFAC дійсно радить компаніям, які надають послуги з грошових переказів та обслуговування рахунку в інтернеті, блокувати рахунки клієнтам, які намагаються здійснити платежі з підсанкційної території.

Але ця рекомендація стосується територій, щодо яких запроваджено всеосяжні територіальні санкції: Куби, Ірану, Північної Кореї, Сирії, Криму, ДНР та ЛНР. росія до таких територій поки не входить, зазначив Самев.

Американські банки поки не мають заборони на використання їхніх мобільних додатків з території Росії, але вони можуть відстежувати IP-адреси клієнтів для встановлення їх резидентства, додала партнер консалтингової компанії ITSWM Катерина Попова.

«Банки в країнах, що приєдналися до міжнародних санкцій, не обслуговують клієнтів, які постійно проживають у росії. Це пов'язано з ризиками зіткнутися з клієнтами, які оминають чи допомагають обходити санкції», — зазначила Попова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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