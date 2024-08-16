Валюти Азії зміцнилися на тлі тиску на долар

Більшість азіатських валют зросла в п'ятницю, оскільки надії на зниження відсоткової ставки в США призвели до того, що долар четвертий тиждень поспіль перебуває в мінусі, а японська єна ще більше впала на тлі поліпшення настроїв щодо ризиків. Про це пише investing.com.

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Хоча в четвер долар відійшов від 7-місячного мінімуму, він все ще не досяг тижневих втрат на тлі впевненості, що зростає, в тому, що ФРС США знизить відсоткову ставку у вересні.

Ця ідея спонукала приплив коштів на азіатські ринки, хоча невизначеність щодо Китаю та очікування меншого зниження ставки ФРС все ще стримують зростання місцевих валют.

Японська єна

Японська єна трохи зміцнилася в п'ятницю, але опинилася серед найгірших азіатських валют цього тижня, оскільки поліпшення схильності до ризику послабило попит на валюту як на «безпечний притулок».

Пара USD/JPY впала на 0,2% у п'ятницю, але зросла на 1,6% цього тижня, наблизившись до рівня 150. Минулого тижня вона опускалася до 141 на фоні падіння світових ринків, орієнтованих на ризик.

Проте перспективи єни виглядають оптимістично, особливо після того, як дані щодо ВВП цього тижня показали, що японська економіка набирає обертів завдяки зростанню заробітної плати. Очікується, що зростання економіки дасть Банку Японії більше можливостей для подальшого підвищення процентної ставки.

Долар

Індекс долара та ф'ючерси на долар трохи знизилися на азійських торгах, і на цьому тижні вони втратили близько 0,2%, що стане четвертим тижнем поспіль у мінусі.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США за липень мали певний вплив на долар у четвер, одночасно послабивши побоювання з приводу рецесії.

Однак слабкі дані щодо інфляції, що вийшли раніше цього тижня, спонукали зростання надій на те, що ФРС знизить ставку у вересні, хоча і на 25 базисних пунктів замість 50 б.п., що очікувалися раніше.

Проте перспектива зниження ставки залишила долар під тиском, а поліпшення схильності до ризику також призвело до притоку коштів у високоприбуткові валюти.

Інші валюти

Серед інших азіатських валют пара USD/CNY впала на 0,2%, але за підсумками тижня має трохи зрости. Неоднозначні економічні дані щодо Китаю мало сприяли поліпшенню настроїв щодо юаня, як і запевнення Пекіна щодо розширення стимулюючих заходів.

Тепер вся увага буде зосереджена на рішенні Народного банку Китаю щодо базової ставки за кредитом наступного тижня, після того, як Народний банк Китаю несподівано знизив ставку в липні.

Пара AUD/USD зросла на 0,2%, а пара NZD/USD — на 0,5%, попри те, що голова Резервного банку Нової Зеландії Адріан Орр заявив, що цього року ставку буде знижено як мінімум на 50 базисних пунктів.

Пара USD/KRW впала на 0,4%, а пара USD/SGD — на 0,1%.

Пара USD/INR трохи знизилася, але залишилася поблизу рекордного максимуму, що перевищує 84 рупії.