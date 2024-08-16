Вночі біткоїн падав нижче $57 000, прибуток Трампа від NFT склав понад $7 млн: що нового на ринку

Ціна біткоїна падала нижче $57 000

У ніч із 15 на 16 серпня біткоїн в моменті падав до $56 632. Після різкого зниження ціни курс активу відновився. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $58 580. За тиждень падіння BTC становить 3,42%. Варто зазначити, що за добу криптовалюти з найбільшою капіталізацією в основному продемонстрували невелике зростання.

Прибуток Трампа від NFT склав понад $7 мільйонів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заробив на продажі невзаємозамінних токенах (NFT) $7,15 млн. Це випливає зі звіту організації Citizens for Ethics.

Також у документі сказано, що Трамп володіє криптовалютами на суму від $1 млн до $5 млн.

Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг

В Ірані громадяни, які повідомлять владі про нелегальний майнінг криптоактивів, отримають винагороду в розмірі 1 млн томанів (близько $20). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на директора державної електроенергетичної компанії Tavanir Мостафу Раджабі Машхаді.

За його словами, країна зіткнулася з аномальною спекою. У зв’язку з цим навантаження на електромережі підскочило. Нелегальні майнери, зі свого боку, підвищують його ще сильніше, що призводить до перебоїв, підкреслив Машхаді.

Фінансова винагорода дасть змогу підштовхнути громадськість до співпраці, зазначив він.

Штат Вісконсин скоротив свій портфель акцій спотових біткоїн-ETF майже на $64 млн

Інвестиційна рада штату Вісконсин (SWIB) продала всі акції Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) у другому кварталі 2024 року. Це випливає з форми 13-F, яку організація подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), повідомляє Incrypted.

У першому кварталі загальна вартість портфеля акцій спотових біткоїн-ETF SWIB становила близько $163 млн. До нього входили такі позиції, як GBTC і iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Експерти позитивно оцінили дії організації, зазначивши, що це продемонструє потенціал сектора серед великих контрагентів. Передбачалося, що SWIB наростить портфель у другому кварталі.

Однак свіжа форма 13-F вказує на зворотне. Рада повністю ліквідувала портфель акцій GBTC на $63,7 млн. Разом з тим організація докупила 447 651 акцію IBIT.

Але якщо у першому кварталі оціночна вартість цієї позиції становила $99,16 млн, то тепер вона впала до $98,93 млн. Просадка, імовірно, зумовлена зниженням котирувань, оскільки навесні активність у секторі спотових біткойнів-ETF була вищою.

IBIT давно обійшов GBTC за обсягом активів під управлінням. Крім того, у цього ETF був тільки один день, коли відтік перевищив приплив — 1 травня 2024 року.