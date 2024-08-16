Вночі біткоїн падав нижче $57 000, прибуток Трампа від NFT склав понад $7 млн: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 серпня 2024, 11:44

Вночі біткоїн падав нижче $57 000, прибуток Трампа від NFT склав понад $7 млн: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна падала нижче $57 000

У ніч із 15 на 16 серпня біткоїн в моменті падав до $56 632. Після різкого зниження ціни курс активу відновився. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $58 580. За тиждень падіння BTC становить 3,42%. Варто зазначити, що за добу криптовалюти з найбільшою капіталізацією в основному продемонстрували невелике зростання.

Прибуток Трампа від NFT склав понад $7 мільйонів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заробив на продажі невзаємозамінних токенах (NFT) $7,15 млн. Це випливає зі звіту організації Citizens for Ethics.

Також у документі сказано, що Трамп володіє криптовалютами на суму від $1 млн до $5 млн.

Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг

В Ірані громадяни, які повідомлять владі про нелегальний майнінг криптоактивів, отримають винагороду в розмірі 1 млн томанів (близько $20). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на директора державної електроенергетичної компанії Tavanir Мостафу Раджабі Машхаді.

За його словами, країна зіткнулася з аномальною спекою. У зв’язку з цим навантаження на електромережі підскочило. Нелегальні майнери, зі свого боку, підвищують його ще сильніше, що призводить до перебоїв, підкреслив Машхаді.

Фінансова винагорода дасть змогу підштовхнути громадськість до співпраці, зазначив він.

Штат Вісконсин скоротив свій портфель акцій спотових біткоїн-ETF майже на $64 млн

Інвестиційна рада штату Вісконсин (SWIB) продала всі акції Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) у другому кварталі 2024 року. Це випливає з форми 13-F, яку організація подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), повідомляє Incrypted.

У першому кварталі загальна вартість портфеля акцій спотових біткоїн-ETF SWIB становила близько $163 млн. До нього входили такі позиції, як GBTC і iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Експерти позитивно оцінили дії організації, зазначивши, що це продемонструє потенціал сектора серед великих контрагентів. Передбачалося, що SWIB наростить портфель у другому кварталі.

Однак свіжа форма 13-F вказує на зворотне. Рада повністю ліквідувала портфель акцій GBTC на $63,7 млн. Разом з тим організація докупила 447 651 акцію IBIT.

Але якщо у першому кварталі оціночна вартість цієї позиції становила $99,16 млн, то тепер вона впала до $98,93 млн. Просадка, імовірно, зумовлена зниженням котирувань, оскільки навесні активність у секторі спотових біткойнів-ETF була вищою.

IBIT давно обійшов GBTC за обсягом активів під управлінням. Крім того, у цього ETF був тільки один день, коли відтік перевищив приплив — 1 травня 2024 року.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 серпня 2024, 11:55
#
А я памʼятаю «розумників», які били себе в груди і стверджували, що вище 20К він вже ніколи не підніметься:)
А зараз поперелогінювались і мовчать тихо в ганчірочку або співають ту ж саму пісню, тільки тепер вже не 20К, а 70К:)
+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
16 серпня 2024, 13:05
#
В МММ тоже когда-то так говорили
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами