Зростання ВВП України прискорилось до 4,4% — ІЕД

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 серпня 2024, 11:17

Зростання ВВП України прискорилось до 4,4% — ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукт України в липні прискорилося до 4,4% із 3,1% у червні та 3,5% у травні через швидше, ніж торік, збирання врожаю, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД). Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зростання реального валового внутрішнього продукт України в липні прискорилося до 4,4% із 3,1% у червні та 3,5% у травні через швидше, ніж торік, збирання врожаю, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Загалом, за оцінкою, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві зросла на 27% рік до року в липні. При цьому сукупний урожай зернових, ймовірно, буде меншим цього року через нижчу врожайність», — зазначає ІЕД.

Реальна ВДВ у торгівлі зросла в липні-2024 майже на 7% до липня-2023, оскільки вищі показники роздрібної торгівлі дещо нівелюються повільним відновленням оптової торгівлі.

Крім того, зазначається, що продовжував відновлюватися транспортний сектор: зростання ВДВ у ньому в липні перевищило 8%. І хоча темпи зростання перевезень «Укрзалізницею» дещо сповільнилися, український морський коридор відіграє важливу роль для експорту.

Водночас реальна ВДВ в електроенергетиці, як вважають в ІЕД, скоротилася майже на 9% рік до року через руйнування ТЕС, електромереж і планових ремонтів блоків на АЕС. Планові відключення електроенергії збільшилися в липні через спеку і підвищення попиту протягом місяця, в результаті реальна ВДВ у переробній промисловості сповільнила зростання до 3,4%, а у видобувній промисловості вона становила менше 1%.

Раніше ІЕД та Німецька економічна група (Berlin Economics) спрогнозували зростання ВВП України цьогоріч на 3,6%, а у 2025 — на 3,4%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Smerch747, WeirdChamp и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами