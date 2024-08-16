Зростання ВВП України прискорилось до 4,4% — ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукт України в липні прискорилося до 4,4% із 3,1% у червні та 3,5% у травні через швидше, ніж торік, збирання врожаю, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД). Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Загалом, за оцінкою, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві зросла на 27% рік до року в липні. При цьому сукупний урожай зернових, ймовірно, буде меншим цього року через нижчу врожайність», — зазначає ІЕД.

Реальна ВДВ у торгівлі зросла в липні-2024 майже на 7% до липня-2023, оскільки вищі показники роздрібної торгівлі дещо нівелюються повільним відновленням оптової торгівлі.

Крім того, зазначається, що продовжував відновлюватися транспортний сектор: зростання ВДВ у ньому в липні перевищило 8%. І хоча темпи зростання перевезень «Укрзалізницею» дещо сповільнилися, український морський коридор відіграє важливу роль для експорту.

Водночас реальна ВДВ в електроенергетиці, як вважають в ІЕД, скоротилася майже на 9% рік до року через руйнування ТЕС, електромереж і планових ремонтів блоків на АЕС. Планові відключення електроенергії збільшилися в липні через спеку і підвищення попиту протягом місяця, в результаті реальна ВДВ у переробній промисловості сповільнила зростання до 3,4%, а у видобувній промисловості вона становила менше 1%.

Раніше ІЕД та Німецька економічна група (Berlin Economics) спрогнозували зростання ВВП України цьогоріч на 3,6%, а у 2025 — на 3,4%.